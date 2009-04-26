جمع آوری ضایعات الکترونیکی توسط شهروندان مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی نجفی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در محل سازمان بازیافت مشهد افزود: همزمان با روز جهانی زمین پاک از دوم اردیبهشت ماه جاری این طرح برای نخستین بار در کشور در شهر مقدس مشهد به اجرا درآمد.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به افزایش روزافزون ورود لوازم الکترونیکی جدید که هر روزه به حجم آنها نیز افزوده می شود و پس از مدتی این وسایل تبدیل به زباله می شود و حجمی از زباله های الکترونیکی را تولید می کنند، می تواند در آینده ای نزدیک خطرات جبران ناپذیری داشته باشند.

وی گفت: وجود فلزات سنگین مانند روی، کادمیوم، سرب و همچنین سایر ترکیبات شیمیایی و خطرناک در این زائدات ابتدا آلودگی مستقیم محیط زیست و سفره های آبهای زیرزمینی را موجب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از زباله شهر در فرایند کمپوست قرار می‌گیرد در صورت ورود این مواد به چرخه کمپوست در واقع باعث تولید کود نامرغوب و در نهایت استفاده از آن صدماتی جبران ناپذیر برای محیط زیست به همراه خواهد داشت.

نجفی خاطر نشان کرد: بدین منظور سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد در یک اقدامی جدید و با ابتکار عمل جمع‌آوری ضایعات الکترونیکی را در شهر مشهد اجرایی کرده است که در فاز دوم به مناسبت روز زمین پاک این طرح مورد اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در فاز بعدی که پس از آماده شدن بستر های لازم نسبت به تعیین تکلیف ضایعات الکترونیکی صنعتی با همکاری صنایع اقدام خواهد شد.

نجفی اظهار داشت: در این راستا شهروندان می توانند با مراجعه به 20 ایستگاه فعال مبادله پسماندهای خشک در شهر مشهد زایدات الکترونیکی خود را تحویل دهند و سپس همکاران در ستاد تفکیک زباله از مبدا در سازمان بازیافت این زایدات را جمع آوری و جهت استفاده آتی و انجام فرآیند تفکیک و یا قراردادن در پروسه بی خطرسازی در محل خاص نگهداری می کنند.

نجفی در ادامه افزود: تنها در تهران طرح ساماندهی مربوط به تجهیزات لوازم الکترونیکی صورت گرفته ولی در مشهد این طرح به صورت اجرایی درآمده و شهروندان می تواند کلیه وسایل و لوازم الکترونیکی خود را که دیگر کاربرد و استفاده ندارد به ایستگاه های مبادله پسماندهای خشک (waste bank) تحویل دهند.

وی تصریح کرد‌: این فرآیند هیچ انتفاعی برای سازمان بازیافت ندارد و اجرای مکانیزم های جمع آوری آن برای سازمان دارای بار هزینه ای است.

وی ضایعات الکترونیکی را شامل قطعات و مدارهای الکترونیکی در رایانه، رادیوها، ضبط صوت ها و غیره نام برد.

نجفی نمونه ساده یک دستگاه رایانه ای را بیان کرد که دارای 32 درصد پلاستیک، نزدیک به 7 درصد سرب، 48 درصد آلومینیوم، 2/0 درصد آهن و مقادیری فلزات سنگین خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است که ورود این عناصر به آبهای زیرزمینی و تولید گازهای سمی به محیط زیست می شود.