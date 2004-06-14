عدم صرفه اقتصادي كشاورزي ، موجب تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در شمال كشور شده است

دبيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره مدت دار بودن قانون منع تغييركاربري اراضي كشاورزي گفت: قانون منع تغييركاربري اراضي كشاورزي مدتها قبل وضع شده است.

عبدالغفار شجاع عدم جذب سرمايه گذاري مناسب در بخش كشاورزي، نوسانات قيمت محصولات اين منطقه مانند برنج، مركبات و چاي و واردات بي رويه وحتي غير قانوني محصولاتي مانند چاي، ابريشم و برنج و افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي

در اين مناطق را از دلايل اصلي عدم صرفه اقتصادي كشاورزي در مناطق شمالي دانست.

وي با اشاره به اينكه قيمت زمينهاي كشاورزي در مناطق شمالي به روز تغيير مي كند گفت: به طور ميانگين هر كشاورز مازندراني هفت هزار متر و هر كشاورز گيلاني شش هزار متر زمين دارد كه با احتساب متري 50 تا 100 هزار تومان قيمت هر قطعه زمين براي هر كشاورز حدود 400 تا 500 ميليون تومان محاسبه مي شود.

شجاع تاكيد كرد: اين رقم براي كشاورزان چند برابر درآمد حاصل از زمين زراعي آنها درطول چند سال زراعي است.

وي تاكيد كرد: پيش بيني مي شود ، اجراي پروژه هايي مانند احداث آزاد راه تهران - شمال و تله باس تهران - شمال موجب نزديك شدن مناطق شمالي به تهران و درنتيجه افزايش ورود افراد غيربومي به اين مناطق شود.

وي تعيين تعرفه بالا از سوي كميسيون منع تغيير كاربري اراضي كشاورزي را در گذشته يكي از راهكارهاي قانوني براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي دانست و افزود: اين در حالي است كه درحال حاضرافزايش چشمگيرقيمت زمينهاي كشاورزي در مناطق شمالي بسياري از خريداران حاضرند تعرفه اي معادل دو برابر زمين خريداري شده پرداخت كنند.

شجاع خواستار پيگيري جدي مسوولان در زمينه اجرايي شدن قانون منع تغيير كاربري اراضي كشاورزي شد و افزود: بايد در راستاي منع تغيير كاربري اراضي كشاورزي بندي ني زدرزمينه اينكه هيچ زمين زراعي نبايد بدون كشت باشد در نظر گرفت .





افزود: اين در حالي است كه كشاورز