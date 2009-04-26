کلرینه کردن آب شرب روستایی خراسان رضوی توسط 930 سامانه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدابراهیم خسروی ظهر یکشنبه در جلسه مسئولان کنترل کیفی و بهره برداری شرکت آبفار خراسان رضوی گفت: در حال حاضر عملیات کلرینه نمودن آب شرب در تمامی روستاهای تحت پوشش شرکت از طریق 930 سامانه کلرزن اعم از گازی، برقی و قطره ای به صورت مستمر و روزانه انجام می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با تأکید بر انجام آزمایشات ادواری در سطح روستاهای تحت پوشش افزود: ارتباط بیشتر مسئولان کنترل کیفی و آبداران با مراکز بهداشتی روستاها و استفاده از توان آنها در این زمینه نیز می تواند در راستای کنترل کیفیت آب شرب روستا بسیار مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه هدف از کنترل کیفیت آب، آگاهی از روند تغییرات و ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب از منابع تأمین تا نقطه مصرف است، یادآور شد: در این راستا اقداماتی از جمله گندزدایی آب آشامیدنی، آزمایشات میکروبی، شیمیایی و کدورت آب انجام شده است.

خسروی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آزمایشات میکروبی و شیمیایی در ادوار مختلف برابر استاندارها بوسیله 13 آزمایشگاه میکروبی و2 آزمایشگاه شیمیایی در سطح روستاهای استان انجام می شود.

وی صیانت از حریم منابع آبی را یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در کیفیت آب شرب روستاهای استان دانست و افزود: به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم منابع آبی و تأسیسات و صیانت از آنها می طلبد که مسئولان کنترل کیفی و بهره برداری شهرستانها و آبداران از همکاری و مشارکت روستائیان ضمن آگاهی بخشی به آنها در خصوص عوامل تأثیرگذار در آلودگی و بی کیفیت شدن آب شرب استفاده کنند.