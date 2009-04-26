حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی صبح یکشنبه 6 اردیبهشت ماه در نشست خبری "سومین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر" اظهار داشت: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری مجموعه جشنواره های کتاب دین و پژوهشهای برتر دستیابی انسان به تعالی است و در تمام مراحل، رسیدن به این تعالی، نقش اصلی را بازی می کند، اگر نتوانیم به سوی تعالی حرکت کنیم، نمی توانیم به اهداف بلند نیز دست یابیم.

ایجاد الفت میان نیاز انسان و معارف الهی رویکرد جشنواره کتاب دین

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اصلی ترین رویکرد جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر را ایجاد الفت میان نیاز انسان معاصر و سؤالات او با معارف الهی و اسلامی خواند و افزود: سازمان، مدیریت میانی بین دین، فرهنگ و علوم ارتباطی را به عهده دارد و با تلفیق در این راستا به انتخاب پژوهشهای برتر و کتاب دینی در این خصوص دست زده تا سؤالات جامعه را پاسخگو باشد.

وی اساسی ترین مسئله در جشنواره کتاب دین را تکریم، پاسداشت و حمایت از پژوهشگران عرصه دین توصیف کرد و گفت: در بعد اطلاع رسانی و توزیع صحیح و عادلانه اطلاعات و نشر معارف دینی و اسلامی کمبود داریم، از این رو کتابهای دینی باید جایگاه اصلی و اساسی دست یابد به جای اینکه در حاشیه باشند. در دهه عدالت باید این نقیصه را برطرف کنیم و با توجه به اینکه در کتاب دینی و پژوهشهای دینی برای نسل جوان خلأهایی وجود دارد باید این خلأها را پر کنیم و پوشش دهیم.

190 اثر پژوهشی و 5533 کتاب به جشنواره کتاب دین رسیده است

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه حوزه های اصلی جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر شامل 5 گروه است آنها را شامل علوم قرآنی، حدیث، اخلاق، حوزه فلسفه، کلام، عرفان اسلامی، حوزه سیره و تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، حوزه فقه، اصول و حقوق اسلامی و حوزه دین و علوم انسانی خواند و افزود: از این 5 حوزه 5 هزار و 723 کتاب و اثر پژوهشی به جشنواره رسیده است که 190 اثر پژوهشی و 5533 کتاب را شامل می شود. هدایای برندگان شامل سکه بهار آزادی، کمک هزینه عمره مفرده، لوح تقدیر و تندیس جشنواره است.

تقدیر از 5 کتاب و 2 اثر پژوهشی

وی در ادامه یاد آور شد: در حوزه علوم قرآنی 844 کتاب و 36 پژوهش، در حوزه فلسفه 1581 کتاب و 55 پژوهش، در حوزه تاریخ 1312 کتاب و 34 پژوهش، در حوزه فقه 592 کتاب و 22 پژوهش، در حوزه دین و علوم انسانی 1204 کتاب و 43 پژوهش به این جشنواره رسیده که تلاش شده کتابها و پژوهشهایی که به شعارهای تمدن سازی نزدیک است را انتخاب کنیم. با نظر داوران و کارشناسان 5 کتاب و 2 اثر پژوهشی مورد تقدیر قرار می گیرند.

کاهش 40 درصدی هزینه های جشنواره به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرف

حجت الاسلام موسوی هوایی در ادامه گفت: تلاش کرده ایم در جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف، از هزینه های اضافی بکاهیم که با تغییرات و اعمال نظر توانستیم 40 درصد هزینه ها را کاهش دهیم که مربوط به شام و پذیرایی مجلل بوه است. همچنین بر این اساس اصل جشنواره را در محضر رسانه برگزار می کنیم و به جز فرهیختگان، تعداد 40 مدعو در نظر گرفته ایم تا علاوه بر غنا بخشی برنامه های صدا و سیما، بتوانیم مسئله فرهنگی را قویتر به جامعه القا کنیم تا بتوانیم 55 درصد از هزینه ها را در راستای اصلاح الگوی مصرف بکاهیم.

وی زمان برگزاری این جشنواره را هفته معلم و مکان آن را یکی از استودیوهای صدا و سیما عنوان کرد که زمان و مکان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.

موسوی هوایی با اشاره به اینکه در این جشنواره کتابهای دسته اول تقدیر می شوند که تغییر و تحولی اساسی در حوزه دین ایجاد کرده اند، افزود: اگرچه بسیاری از کتابها قابل تقدیر بوده اند، اما کتابهایی که توانسته بودند مسئله ای جدید را مطرح و تحولاتی اساسی ایجاد کنند مورد توجه قرار گرفتند تا در آینده بتوان از آنها به عنوان کتاب درسی در دانشگاهها استفاده کرد.

راه اندازی 1400 کتابخانه شبستان و اعطای 1800 جلد کتاب به هر یک از آنها

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه احیای فرهنگ دینی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، تصریح کرد: 1400 کتابخانه شبستان در روستاها، شهرها و شهرکها که کتابخانه نداشتند، راه اندازی کرده ایم که هر کدام تقریبا 1800 جلد کتاب در حوزه های مختلف دارند و هر جا که روحانی مستقر است آن را تأسیس کرده ایم.

وی گفت: 40 درصد هزینه های جشنواره کتاب که صرفه جویی شده به مصرف کارهای دیگر می رسد که می تواند تولید محتوای دینی، فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف و یا ساخت مستند باشد.

کاهش 25 درصدی بودجه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه بودجه معاونت نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش داشته، یادآور شد: اگرچه بودجه کاهش یافته اما تلاش می کنیم از کارهای واگذار شده به معاونت چیزی نکاسته و هم افزایی نیز داشته باشیم.