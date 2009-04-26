هنوز 23 تصدی دولتی به شوراها واگذار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در آستانه روز شوراها بیان کرد: شوراها بر اساس مصوب قانون و از ارکان نظام هستند، قطعا ما باید برای تشکیل شوراها سیاستهایی را پیش بینی می کردیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

دکتر احمد مسجد جامعی افزود: یکی از مسائل مهم درساختار شوراها، شکل آن است که به صورت هرمی از پایین ترین سطح شروع و سلسله وار به بالاترین نقطه می رسد؛ اما در شوراهای تشکیل شده این اتفاق رعایت نشده و هرم آن واژگون است .

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به چالش میان شوراها و دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته، افزود: این مشکل همواره وجود داشته و در نهایت به تهدید وظایف شوراها منجر شد. در صورتی که شوراها نماینده مردم هستند و بر اساس قانون باید به عنوان ناظر بر دستگاه های اجرایی عمل کنند، اما در عمل این اتفاق به سمتی پیش رفته که دستگاههای اجرایی ناظر بر شوراها هستند.

مسجد جامعی همچنین تصریح کرد: باید وظیفه نظارت شورا بر دستگاه های اجرایی افزایش یابد و حدود اختیارات شوراها نیز متناسب با آنچه که قانون گفته شده متناسب باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در ساختار تعیین شده در قانون اساسی، به مدیریتهای محلی و ملی اشاره شده است، ادامه داد: مدیریتهای محلی بر عهده شوراهاست اما چون مدیریتهای ملی احساس می کنند اختیاراتشان توسط مدیریتهای محلی کاهش می یابد، عموما با این نوع مدیریتها، همراهی نمی کنند.