تاريخ هنرهاي تجسمي ايران : در سومر چه آفريده شد

به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري مهر ، پيوند متقابل بين تمدن ايلامي وتمدن هاي اكدي ، سومري و بابلي در منطقه بين النهرين چنان قوي و استوار بوده است كه بسياري از هنرشناسان و مورخان تمدن هاي ايران باستان را مجزاي از تمدن هاي منطقه بين النهرين نمي دانند و همه آنها را در يك طبقه واحد بررسي مي كنند .
يكي از الواح بدست آمده از تمدن سومر
در اين ميان تمدن سومر به عنوا ن قديمي ترين تمدن ناحيه بين النهرين از اهميت خاصي برخوردار است . دراين تمدن براي نخستين بار شاهد هستيم جادوي كهن ( اعتقاد به نيرو هاي جادوئي طبيعت كه درعصر پارينه سنگي رايج بود ) جاي خود را به پرستش خدايان داد . هنرمندان سومري براي ساخت پيكره هاي اين خدايان ازقواعد زيباشناختي خاص خود پيروي مي كردند . پيكره هائي كه از معابد سومري در دو ناحيه تل اسمر و واركا بدست آمده اند همگي درحالتي رسمي و باچشماني بسيار بزرگتر از حد طبيعي ساخته شده اند .
از جمله ويژگي هاي هنري اين دوره خلق الواح پيروزي است كه در آنها همانند يك نوار فيلم ، صحنه هاي نبرد و پيروزي به شكل متوالي پشت هم تصوير شده اند . در اين الواح صورت اكثر پيكره ها نيمرخ است در حالي كه چشم به شكل تمام رخ و بسيار بزرگ نقاشي شده است . همچنين بدن در تما پيكره هاي تصوير شده در اين الواح تمام رخ است .
لوح بدست آمده از تمدن سومر كه در آن خورشيد مركز منظومه خورشيدي است
به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري مهر ، اين شيوه تصوير كردن نيم رخ انسان كه در الواح بدست آمده از سومر كشف شده است ، تا مدت هاي مديد به عنوان تنها روش مقبول در منطقه خاور ميانه رايج بوده است . نمونه هاي بدست آمده از تمدن سومر ، برپيشرفت قابل ملاحظه علوم و معارف مختلف در اين سرزمين دلالت دارد . براي مثال در برخي از الواح بدست آمده از اين تمدن ، خورشيد در مركز منظومه شمسي نشان داده شده است . اين الواح مربوط به 4500 سال پيش از ميلاد مسيح اند ، درحالي كه در اروپا حتي در زمان محاكمه و انكار گاليله زمين همچنان مركز كائنات تلقي مي شد .
از جمله ديگر ويزگي هاي هنري سومرخلق و ارائه مدل جانداران افسانه اي براي اولين بار در تاريخ هنر است كه تا سالها مورد استقبال بقيه تمدن ها از جمله تمدن مصر و ايران قرار گرفت .
گاو سومر با استفاده از آجر لعابدار
اين جانداران افسانه اي تركيب از چند جاندار از جمله عقاب ، گاو و شير در يكديگر بودند و براي القاي قدرتي مافوق تصور قدرت هاي موجود در طبيعت ساخته مي شدند . افسانه هاي سومري كه از الواح كشف شده در بيم النهرين بازخواني شده اند ، نشانگر اين مطلب اند كه فرهنگ سومر بعد ها در تمدن ها و ادياني همانند يهوديت نيز تاثير بسياري بجاي گذاشته است و رد بسياري از قصص ذكر شده درتورات را مي توان در اين افسانه ها جست . از اين جمله مي توان به طوفان نوح اشاره كرد كه مشابه آن درافسانه هاي سومري نيز موجود است .
همچنين سومري ها از معماري پيشرفته اي برخوردار بودند و در نمونه هاي برجاي مانده از ايشان استفاده از آجر لعابدار نيز متداول بوده است . اين نوع آجر بعد ها دراثر خلاقيت ايرانيها تبديل به كاشي مي شود .
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