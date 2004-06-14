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۲۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۴۷

تاريخ هنرهاي تجسمي ايران : در سومر چه آفريده شد

تاريخ هنرهاي تجسمي ايران : در سومر چه آفريده شد

تمدن ايلامي به عنوان قديمي ترين تمدن موثر شناخته شده در شكل گيري فرهنگ وتمدن در ايران تحت تاثير تمدن هاي منطقه بين النهرين بوده است . لذا بررسي آثار هنري اين تمدنها مي تواند راهگشاي خوبي براي شناخت ريشه هاي فرهنگ ايراني باشد .

به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري مهر ، پيوند متقابل بين تمدن ايلامي وتمدن هاي اكدي ، سومري و بابلي در منطقه بين النهرين چنان قوي و استوار بوده است كه بسياري از هنرشناسان و مورخان تمدن هاي ايران باستان را مجزاي از تمدن هاي منطقه بين النهرين نمي دانند و همه آنها را در يك طبقه واحد بررسي مي كنند .


يكي از الواح بدست آمده از تمدن سومر


در اين ميان تمدن سومر به عنوا ن قديمي ترين تمدن ناحيه بين النهرين از اهميت خاصي برخوردار است . دراين تمدن براي نخستين بار شاهد هستيم جادوي كهن ( اعتقاد به نيرو هاي جادوئي طبيعت كه درعصر پارينه سنگي رايج بود ) جاي خود را به پرستش خدايان داد . هنرمندان سومري براي ساخت پيكره هاي اين خدايان ازقواعد زيباشناختي خاص خود پيروي مي كردند . پيكره هائي كه از معابد سومري در دو ناحيه تل اسمر و واركا  بدست آمده اند همگي درحالتي رسمي و باچشماني بسيار بزرگتر از حد طبيعي ساخته شده اند .
از جمله ويژگي هاي هنري اين دوره خلق الواح پيروزي است كه در آنها همانند يك نوار فيلم ، صحنه هاي نبرد و پيروزي به شكل متوالي پشت هم تصوير شده اند . در اين الواح صورت اكثر پيكره ها نيمرخ است در حالي كه چشم به شكل تمام رخ و بسيار بزرگ نقاشي شده است . همچنين بدن در تما پيكره هاي تصوير شده در اين الواح تمام رخ است .


لوح بدست آمده از تمدن سومر كه در آن خورشيد مركز منظومه خورشيدي است


به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري مهر ، اين شيوه تصوير كردن نيم رخ انسان كه در الواح بدست آمده از سومر كشف شده است ، تا مدت هاي مديد به عنوان تنها روش مقبول در منطقه خاور ميانه رايج بوده است . نمونه هاي بدست آمده از تمدن سومر ،  برپيشرفت قابل ملاحظه علوم و معارف مختلف در اين سرزمين دلالت دارد . براي مثال در برخي از الواح بدست آمده از اين تمدن ، خورشيد در مركز منظومه شمسي نشان داده شده است . اين الواح مربوط به 4500 سال پيش از ميلاد مسيح اند ، درحالي كه در اروپا حتي در زمان محاكمه و انكار گاليله زمين همچنان مركز كائنات تلقي مي شد .
از جمله ديگر ويزگي هاي هنري سومرخلق و ارائه مدل جانداران افسانه اي براي اولين بار در تاريخ هنر است كه تا سالها مورد استقبال بقيه تمدن ها از جمله تمدن مصر و ايران قرار گرفت .

 
گاو سومر با استفاده از آجر لعابدار

اين جانداران افسانه اي تركيب از چند جاندار از جمله عقاب ، گاو و شير در يكديگر بودند و براي القاي قدرتي مافوق تصور قدرت هاي موجود در طبيعت ساخته مي شدند . افسانه هاي سومري كه از الواح كشف شده در بيم النهرين بازخواني شده اند ، نشانگر اين مطلب اند كه فرهنگ سومر بعد ها در تمدن ها و ادياني همانند يهوديت نيز تاثير بسياري بجاي گذاشته است و رد بسياري از قصص ذكر شده درتورات را  مي توان در اين افسانه ها جست . از اين جمله مي توان به طوفان نوح اشاره كرد كه مشابه آن درافسانه هاي سومري نيز موجود است .
همچنين سومري ها از معماري پيشرفته اي برخوردار بودند و در نمونه هاي برجاي مانده از ايشان استفاده از آجر لعابدار نيز متداول بوده است . اين نوع آجر بعد ها دراثر خلاقيت ايرانيها تبديل به كاشي مي شود .

کد مطلب 86751

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