اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان به بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم پرداختند.

بر اساس این مصوبه در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست های جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود.

رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و معاون اول رئیس جمهور نایب رئیس آن خواهد بود.

همچنین دادستان کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم، 2 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های قضایی و اجتماعی با تصویب مجلس به عنوان ناظر و 2 نفر از اساتید دانشگاه رشته های حقوق، گرایش جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم انتخاب شدند.

به دلیل عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری ماده 2 این لایحه که شامل اعضای شورای عالی بود به تصویب نرسید و با پیشنهاد مجدد لایحه مورد نظر تصویب شد.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعد موکول شد.