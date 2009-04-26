به گزارش خبرنگار مهر، "یکشنبه ها با دانشجویان" عنوان بخش جدیدی در گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر است که بنا دارد به طرح نظرات دانشجویان درباره وضعیت دانشجویان در دانشگاهها، مشکلات آموزشی و پژوهشی، مشکلات صنفی دانشگاهها، اثرگذاری مصوبات دانشگاهها و وزارت علوم، موضوعات روز جامعه از جمله انتخابات و ... بپردازد.

خبرنگاران گروه حوزه و دانشگاه در این بخش با حضور در میان دانشجویان دانشگاهها در محیط دانشگاه یا خوابگاه حضور پررنگ تری در میان دانشجویان خواهند داشت.

در این بخش به سراغ دانشجویان رفته ایم تا درباره دلایل بی توجهی به واحدهای علمی و آزمایشگاهی با "مهر" سخن بگویند . دانشجویان می توانند در طول هفته نیز نظرات خود را به آدرس الکترونیکی گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر h&u@mehrnews.com ارسال کنند.