به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم سایپا و نماینده کره‌شمالی ساعت 14 (به وقت محلی) 11 خردادماه و پیش از مراسم افتتاحیه برگزار می‌شود.

تایلند، چین تایپه و ازبکستان کشورهایی هستند که نمایندگان آنها به ترتیب مقابل سایپا صف‌آرایی می‌کنند.

تیم ساپیا در گروه A مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان باشگاه‌های آسیا قرار گرفته است. برنامه دیدارهای این تیم در مرحله مقدماتی به این شرح است: (ساعت‌ها به وقت محلی است)

* سایپا - نماینده کره‌شمالی (11 خردادماه - ساعت 14)

* سایپا - نماینده تایلند (12 خردادماه - ساعت 16)

* سایپا - نماینده چین تایپه (13 خردادماه - ساعت 10)

* سایپا - نماینده ازبکستان (15 خردادماه - ساعت 14)

کشورهای ژاپن، چین، قزاقستان، ویتنام، اندونزی و افغانستان دیگر شرکت‌کنندگان در این مسابقات هستند که نمایندگان آنها در گروه B با هم به رقابت می‌پردازند.

مسابقات والیبال قهرمانی زنان باشگاه‌های آسیا تا 18 خردادماه در "ناخن پاتوم" تایلند ادامه خواهد داشت.

تیم والیبال زنان سایپا به دنبال انصراف ذوب آهن به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات معرفی شد.