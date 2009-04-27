واگذاری 19 هزار و 150 اشتراک برق به شهروندان استان مرکزی

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 85 درصد مشترکان برق استان را مشترکان بخش خانگی تشکیل می دهند که 5/22 درصد برق مصرفی را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه یک چهارم مصرف برق استان مربوط به بخش کشاورزان است که این بخش قریب به 25 درصد برق استان را مصرف می کنند، تصریح کرد: همچنین سه درصد مشترکان استان را دستگاه های خدماتی و ادارای تشکیل می دهند که 9 درصد از مصرف استان را به خود اختصاص داده اند.

عابدی اظهار داشت: 22 درصد قطعی های با برنامه و 5/29 درصد قطعی بی برنامه برق در استان طی سال گذشته کاهش یافته که به طور میانگین 25 درصد خاموشی و قطعی برق کاهش داشته است.

وی گفت: فعال سازی سامانه پیام کوتاه برای مشترکین خاص و ذینفعان، خود ارزیابی به روش EFQM با هدف بهبود فرایند ها و روشها، راه اندازی سیستم و نرم افزار پیشنهادات، برداشت حدود 90 درصد از حجم تاسیسات در طرح مطالعات شبکه، توسعه بانک داری الکترونیک و تعامل با موسسات مالی جهت پرداخت قبوض بهای برق مصرفی، راه اندازی پیک موتوری جهت ارائه سرویس های اتفاقات موردی در اراک، ساوه، توزیع وسیع لامپ های کم مصرف در سطح استان و اجرای طرح بهینه سازی مصارف از جمله اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سال گذشته بوده است.