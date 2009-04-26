شاخص رشد مصرف آب در قم طی سال گذشته کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی‌بینا قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گستردگی فعالیت‌های آبفای قم در ‏سال 87 گفت: سال گذشته به سبب همزمانی بروز بحران خشکسالی و بیماری وبا سالی پرکار برای آب و فاضلاب رقم خورد.‏



وی مهندسی مجدد و راه‌اندازی ایستگاه‌های پمپاژ معصومیه و شکوهیه و اجرای همزمان سامانه تله متری(کنترل از راه دور) و تله متری ‏تصویری هر دو سایت را از جمله اقدامات شاخص شرکت آب و فاضلاب در سال گذشته دانست و اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ‏افزایش ظرفیت تأمین آب، منجر به بهبود کیفیت آب در تمام سطح شهر شد.‏



معاون بهره برداری آبفای قم از تله متری(کنترل از راه دور) شبکه توزیع آب قم برای نخستین بار در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: ‏کاهش حوادث شبکه و مدیریت مصرف آب در زمان‌های اوج مصرف از مزایای اجرای این پروژه است.‏



وی افزایش 24 هزار متر مکعبی مخازن ذخیره سازی آب قم در سال 87 را مورد توجه قرار داد و افزود: با افزایش حجم این مخازن، توزیع ‏عادلانه آب در سراسر نقاط شهر در زمان اوج مصرف بسیار مفید و مؤثر است.‏



توکلی مدیریت مصرف و پیشگیری از استمرار افزایش مصرف سالیانه را از اقدامات شاخص و مهم شرکت در سال 87 دانست و اظهار ‏داشت: از سال 84 به بعد رشد مصرف هر سال 5 تا 8 درصد افزایش یافته است اما در سال 87 با وجود افزایش بیش از 5 هزار مشترک ‏جدید‌، نه تنها مصرف آب رشد نداشته، بلکه حدود چهار درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.‏



وی اقدمات فنی و مدیریتی معاونت بهره برداری و فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی روابط عمومی را از جمله دلایل کاهش رشد شاخص ‏مصرف دانست و گفت: این کاهش سبب صرفه جویی سه و نیم میلیون مترمکعبی تولید آب و صرفه جویی 224 میلیون تومانی در زیان شده ‏است. معاون بهره برداری آبفای قم از خریداری شش دستگاه ژنراتور جهت تأمین برق اضطراری تأسیسات خبر داد و خاطر نشان کرد: ‏شاخص مدیریت انرژی در سال گذشته در شرکت آب و فاضلاب با کاهش مناسبی روبرو بوده که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ‏کشور مورد تحسین قرار گرفته است.‏



وی در پایان از مدل سازی شبکه آبرسانی و خط انتقال با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته برای شهرک قدس و خطوط انتقال آب خبر داد و ‏بیان داشت: در راستای کاهش پرت ومدیریت مصرف آب با نصب فشار شکن در شهرک‌های قدس و پردیسان قم، نسبت به مدیریت بهینه ‏فشار آب این شهرک‌ها اقدام شد.‏