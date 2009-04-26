بیل گیتس لو رفت / بیل گیتس کودکی گستاخ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که به قلم "ویلیام گیتس" پدر 83 ساله بیل گیتس درباره کودکی پسرش نوشته شده است، پدر شماره یک مایکروسافت از زمانهایی تعریف کرده که رئیس خانه "ردموند" هنوز کودک و به اعتقاد پدر کودکی گستاخ و بی تربیت بوده است!

این کتاب که Showing up Bill Gates (لو دادن بیل گیتس) نام دارد نشان می دهد که بنیانگذار غول نرم افزاری دنیا رابطه خیلی بدی با والدین خود به خصوص با مادرش داشت. یکی از مهمترین گامهای کتاب "لو دادن بیل گیتس" نقل خاطره ای است که در آن پدر با پسر سر میز ناهار مشاجره کرد که نتیجه آن پرتاب لیوان آب از سوی پدر به طرف صورت پسر گستاخ بود.

پدر بیل گیتس در وسط تصویر

در این کتاب، پدر بیل گیتس نوشته است: "ما به صورت خیلی جدی درباره همه چیز بحث می کردیم، از سیاست بین المللی تا بازار بورس و حس زندگی."

براساس گزارش کامییوتر وورد، والدین بیل گیتس که از رفتارهای گستاخانه پسر به سطوح آمده و درباره آینده وی بسیار نگران شده بودند تصمیم گرفتند با یک روانشناس تماس بگیرند. اما روانشناس پس معاینه بیل به خانواده اش اطمینان داد که مشکلی وجود ندارد و بیل گیتس تنها به کمی آزادی بیشتر نیاز دارد تا بتواند استعداد خود را بروز دهد.

بیل گیتس در کودکی

به تدریج که زمان به جلو پیش می رفت، رئیس غول نرم افزاری دنیا بیش از همیشه هوش خود را نشان داد به طوری که موجب افتخار پدر شد، درحالی که مادر هنوز از رشد هوشمندانه پسر خوشحال نبود.

این کتاب که سه شنبه این هفته وارد بازار آمریکا می شود از اسرار کودکی بزرگترین و خبرسازترین فرد دنیای انفورماتیک و اقتصاد پرده برداشته و نشان داده است که بیل گیتس از همان کودکی پسربچه ای دمدمی مزاج بوده است و همین دمدمی مزاجی اش موجب شد که با گذر زمان تبدیل به ثروتمند ترین مرد روی زمین شود.