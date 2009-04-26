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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

امسال:

55 میلیارد ریال برای احداث موزه منطقه ای آذربایجان اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از اختصاص 55 میلیارد ریال برای احداث موزه منطقه آذربایجان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد اشتری ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مسئولان ستاد تسهیلات نوروزی آذربایجان غربی افزود: در صورت اتمام مطالعات این طرح در خرداد ماه سال جاری کلنگ احداث آن در منطقه شیخ تپه ارومیه و در زمینی به مساحت 18 هکتار تیر ماه امسال بر زمین زده می شود.

وی همچنین اعتبار اختصاص یافته برای مطالعه استقرار غرفه های صنایع دستی در عرصه های پائین دست این موزه را 15 میلیارد ریال عنوان کرد.

اشتری در ادامه صنایع دستی، گردشگری و بناهای فرهنگی را از بخش های مهم تاریخ، فرهنگ و اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه به رغم اهمیت این بخش ها در توسعه زیرساخت های گردشگری امسال بودجه عمرانی اختصاص یافته به این سازمان 70 میلیارد ریال است که جوابگوی نیازهای سازمان نیست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه با انتقاد از ضعیف و بیمارگونه بودن بودجه اختصاصی برای هزینه های جاری سازمان، بیان داشت: 15 میلیارد ریال برای هزینه های جاری سازمان اختصاص یافته که با کمبود شدید اعتبار در این بخش مواجه هستیم.

اشتری خواستار توجه بیشتر مقامات استانی جهت توسعه زیرساخت های لازم برای جذب گردشگر و شناساندن دو میراث فرهنگی  جهانی استان و صنایع دستی مردم آذربایجان غربی شد.

کد مطلب 867587

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