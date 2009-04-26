همکاری کتابخانه ملی با شرکت فناوری اطلاعات در اجرای طرح حرم

به گزارش خبرنگار مهر، در تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شرکت فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه به امضای علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سعید مهدیون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات رسید آمده است: این تفاهمنامه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح توسعه فناوری اطلاعات و طرح حافظه رقومی ملی (حرم) منعقد می شود.

موضوع تفاهمنامه "تهیه طرح جامع داده اینترنتی IDS و تامین تجهیزات لازم (سخت افزار، نرم افزار) و ارائه خدمات در راستای ایجاد مراکز داده اینترنتی IDS در چارچوب حافظه رقومی ملی (حرم)" عنوان شده است.

مدت اجرای این تفاهمنامه 2 سال و قرار است در دو فاز انجام شود. منابع مالی لازم برای اجرای این تفاهمنامه در سال جاری از محل اعتبارات مصوب طرح توسعه فناوری اطلاعات تامین و هزینه خواهد شد و تامین هزینه‌های مورد نیاز سال بعد در حدود اعتبارات مصوب ابلاغی عمل خواهد شد.

در این تفاهمنامه آمده است که محل استقرار مرکز داده اینترنتی IDS، ساختمان اسناد و کتابخانه ملی است.

تهیه طرح جامع مرکز داده اینترنتی IDS، تامین تجهیزات (سخت افزار و نرم افزار)، نصب، پیاده سازی به منظور ایجاد مرکز داده اینترنتی IDS، برقراری بسترهای ارتباطی مورد نیاز برای مرکز داده اینترنتی، تهیه مشخصات و مستندات فنی شامل طراحی، کاربری، پیکربندی و نگهداری مربوط به تجهیزات (سخت افزار و نرم افزار) مرکز داده اینترنتی IDS، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات (سخت افزار و نرم افزار) مرتبط با مرکز داده اینترنتی، معرفی نمایندگان مطلع و تام الاختیار برای عضویت در کمیته مشترک همکاری ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ لازم الاجرا شدن تفاهمنامه، شرکت فعال و مداوم نمایندگان شرکت فناوری اطلاعات برای حضور در جلسات کمیته مشترک و همکاری لازم با سایر بخشهایی که در جهت اجرای هر چه بهتر موضوع تفاهمنامه فعالیت می‌کنند، تعهدات شرکت فناوری اطلاعات را شامل می‌شوند.

تعهدات سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز شامل این موارد می‌شود: ارائه مستندات و مصوبات مربوط به طرح حافظه رقومی ملی (حرم) شامل مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی، تامین فضای مناسب موردنیاز جهت استقرار مرکز داده اینترنتی IDS، تامین منابع مالی مورد نیاز در راستای تهیه تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری) به منظور تولید، گردآوری، تبدیل محتوای دیجیتالی و نیز پردازش و اطلاع رسانی طرح حافظه رقومی ملی (حرم)، تامین کلیه هزینه های مربوط به پهنای باند اینترنتی، خدمات میزبانی، پشتیبانی طرح حافظه رقومی ملی، گردآوری و پردازش و اطلاع رسانی مربوط به طرح حافظه رقومی ملی (حرم)، معرفی نمایندگان مطلع و تام الاختیار جهت عضویت در کمیته مشترک همکاری ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ لازم الاجرا شدن، شرکت فعال و مداوم در جلسات کمیته مشترک، هماهنگی و همکاری لازم با سایر بخشهایی که در جهت اجرای هر چه بهتر موضوع تفاهم نامه فعالیت می‌کند و بهره‌برداری از طرح حافظه رقومی ملی (حرم).

در راستای تحقق همکاریهای مورد توافق طرفین تفاهمنامه، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مشترک همکاری با عضویت دو نفر از نمایندگان مطلع و تام الاختیار شرکت فناوری اطلاعات و دو نفر از نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی تشکیل خواهد شد که وظایف این کمیته به شرح زیر است: برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری مستمر در راستای اجرای تفاهمنامه، برگزاری جلسات توجیهی که موجبات تسهیل و تسریع روند اجرای تفاهمنامه را فراهم کند، ارائه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کار ناتمام در هر دوره به انضمام خلاصه ای از هزینه های پرداخت شده در ارتباطات با تعهدات پذیرفته شده توسط طرفین تفاهمنامه و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای پیشرفت طرح حافظه رقومی ملی و مراقبت دائم از آن و اقدامات لازم در جهت تبادل اطلاعات به یکدیگر.

بر اساس یکی از مواد این تفاهمنامه پس از ایجاد مرکز داده اینترنتی ارائه سایر خدمات علاوه بر خدمات طرح حافظه رقومی ملی در جهت توسعه فناوری اطلاعات مجاز است و درآمدهای ناشی از بهره برداری این طرح به تناسب هزینه های تامین شده از محل اعتبارات طرح توسعه فناوری اطلاعات پس از اخذ مجوزهای قانونی محاسبه به شرکت پرداخت و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.