کشف دورترین نشانه های آب در جهان!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه نجوم رادیویی هلند که نتایج یافته های خود را در کنفرانس هفته نجوم و علوم فضا ارائه کردند بخارات آب را در ذرات پرتاب شده از یک سیاه چاله بسیار غول پیکر واقع در مرکز کهکشان MG J0414+0534 ردیابی کردند. آب منتشر شده همانند امواج کوتاه تقویت شده (میزر) دیده شدند.

در این خصوص این ستاره شناسان اظهار داشتند: "ما این آب تقویت شده در امواج کوتاه را هر ماه رصد می کردیم و در این بررسیها مشاهده کردیم که سرعت این بخار آب بدون تغییر باقی مانده است."

پرتوهای منتشر شده از این بخار آب تقویت شده در امواج کوتاه، زمانی ساطع شده اند که جهان تنها 5/2 میلیارد سال از زندگی خود (یک پنجم سن فعلی خود) را پشت سر می گذاشت.

براساس گزارش ساینس دیلی، کهکشانی که این پرتوها از آن ساطع شده اند در فاصله حدود 8/19 سال نوری از زمین قرار دارد.

آب کشف شده در کهکشان MG J0414+0534 در حدود 10 هزار برابر نورانی تر از خورشید است.