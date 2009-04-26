آمار اهداکنندگان خون در کرج 15 درصد افزایش داشته است

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کل خون اهدایی در سال 86 در حدود 55 هزار و 400 واحد خون بوده است که در سال 87 این میزان به رقمی در حدود 63هزار و 560 واحد خون معادل 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: 20 بیمارستان و مرکز درمانی تحت پوشش غرب استان تهران نیاز فرآورده های خونی خود را از طریق این پایگاه تامین می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف کننده خون در غرب استان تهران بیمارستان شهید باهنر کرج است.

ابراهیمی همچنین احداث و بهره برداری از یک باب سردخانه منفی 30 درجه، تهیه یک دستگاه فریزر منفی 25 فرآورده های پلاسمایی، تهیه و نصب یخچال مخصوص بانک خون، نصب شیر انکوباتور پلاکت سه طبقه، بازسازی و تعمیر اساسی سردخانه قدیمی و استانداردسازی آن، جداسازی فرآورده های ریلیز شده و ریلیز نشده را از جمله اقدامات صورت گرفته در واحد پخش خون پایگاه انتقال خون شهرستان کرج برشمرد.