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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۳۸

آمار اهداکنندگان خون در کرج 15 درصد افزایش داشته است

آمار اهداکنندگان خون در کرج 15 درصد افزایش داشته است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پایگاه انتقال خون کرج گفت: آمار اهداکنندگان خون کرج در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزایش داشته است.

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کل خون اهدایی در سال 86 در حدود 55 هزار و 400 واحد خون بوده است که در سال 87 این میزان به رقمی در حدود 63هزار و 560 واحد خون معادل 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: 20 بیمارستان و مرکز درمانی تحت پوشش غرب استان تهران نیاز فرآورده های خونی خود را از طریق این پایگاه تامین می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف کننده خون در غرب استان تهران بیمارستان شهید باهنر کرج است.

ابراهیمی همچنین احداث و بهره برداری از یک باب سردخانه منفی 30 درجه، تهیه یک دستگاه فریزر منفی 25 فرآورده های پلاسمایی، تهیه و نصب یخچال مخصوص بانک خون، نصب شیر انکوباتور پلاکت سه طبقه، بازسازی و تعمیر اساسی سردخانه قدیمی و استانداردسازی آن، جداسازی فرآورده های ریلیز شده و ریلیز نشده را از جمله اقدامات صورت گرفته در واحد پخش خون پایگاه انتقال خون شهرستان کرج برشمرد.

کد مطلب 867610

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