اجرای سیستماتیک پروژه های گردشگری آسارا مانع آلودگی رودخانه کرج می شود

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر محیط زیست و امور آب به بهانه احتمال آلوده شدن آب رودخانه و سد کرج از سوی شهروندان اجازه اجرای پروژه های گردشگری از قبیل استراحتگاه را نمی دهد، در حالیکه این امر باعث می شود از پتانسیلهای گردشگری آسارا به طور کامل استفاده نشود.

وی ادامه داد: بخش آسارا به دلیل جای دادن کیلومترها از جاده چالوس در دل خود بسیار پرگردشگر و پررفت و آمد است و در هر شرایطی گردشگر زیاد و ویژه خود را دارد که همواره احتمال آلوده شدن محیط و آب رودخانه و سد کرج از سوی تعدادی از این گردشگران وجود دارد.

بخشدار آسارا بیان کرد: در چنین شرایطی بهتر است سازمان حفاظت محیط زیست و امور آب به جای مخالفت با اجرای طرحهای پیشنهادی در خصوص پروژه های گردشگری به یاد داشته باشند به دنبال دادن اجازه برای اجرای پروژه های یادشده می توان با یک مدیریت صحیح و نظارت بر گردشگری در منطقه از آلودگی رودخانه کرج و سد امیرکبیر جلوگیری کرد.

باقری افزود: همچنین در صورت فراهم شدن موارد مورد نیاز برای استراحتگاهها از جمله نمازخانه، رستوران و کارواش آلوده شدن محیط زیست از سوی گردشگران تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: به دنبال نبودن استراحتگاه و امکانات کافی گردشگری در بخش آسارا گردشگر به این منطقه می آید، اما به دلیل عدم وجود استراحتگاه و امکانات یادشده ممکن است در زمان حضور خود به محیط زیست منطقه آسیب نیز وارد کند.

بخشدار آسارا خاطرنشان کرد: محیط زیست و امور آب به بهانه امکان آلوده شدن آب رودخانه کرج، در مواردی حتی اجازه اجرای پروژه های استراحتگاهی در روستاهایی که کنار رودخانه اصلی هم نیستند را هم نمی دهد، در حالیکه این امر، بلااستفاده ماندن پتانسیلهای گردشگری آسارا را افزایش می دهد.