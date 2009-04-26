بارندگی های بهاره بیش از 3 میلیارد ریال به کشاورزی تایباد خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد سعادت علی نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان در محل این اداره افزود: بارندگی های بهاره چند روز اخیر بیشتر به بخش محصولات زراعی شامل گندم، جو و جالیز و قنوات خسارت وارد نموده است که جمع کل این خسارت تا 20 فروردین ماه به مبلغ 3 میلیارد و 792 میلیون ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: بیشتر این خسارات شامل ورس( خوابیدگی) گندم و جو، رسوب گل و لای سیل در مزارع، به تاخیر افتادن رشد مزارع جالیز و فرسایش خاک در مزارع مجاور رودخانه ها است.

علی نیا خاطرنشان کرد: برای جبران این خسارات راهکارهایی از جمله اجرای طرحهای آبخیزداری، احیا مراتع، جلوگیری از چرای بیش از حد مراتع و اعلام میزان خسارت وارده به ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان انجام شده است.

وی اظهار داشت: افزایش عملکرد محصولات دیم و آبی، آبشویی املاح در خاکهای شور، افزایش نسبی دبی آب قنوات، پرشدن مخازن سدها و آب بندها وافزایش علوفه مراتع از جمله فواید این بارندگی ها در سطح شهرستان بوده است.