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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

بارندگی های بهاره بیش از 3 میلیارد ریال به کشاورزی تایباد خسارت زد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: بارندگی های بهاره در شهرستان تایباد 3 میلیارد و 792 میلیون ریال به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد سعادت علی نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان در محل این اداره افزود: بارندگی های بهاره چند روز اخیر بیشتر به بخش محصولات زراعی شامل گندم، جو و جالیز و قنوات خسارت وارد نموده است که جمع کل این خسارت تا 20 فروردین ماه به مبلغ 3 میلیارد و 792 میلیون ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: بیشتر این خسارات شامل ورس( خوابیدگی) گندم و جو، رسوب گل و لای سیل در مزارع، به تاخیر افتادن رشد مزارع جالیز و فرسایش خاک در مزارع مجاور رودخانه ها است.

علی نیا خاطرنشان کرد: برای جبران این خسارات راهکارهایی از جمله اجرای طرحهای آبخیزداری، احیا مراتع، جلوگیری از چرای بیش از حد مراتع و اعلام میزان خسارت وارده به ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان انجام شده است.

وی اظهار داشت: افزایش عملکرد محصولات دیم و آبی، آبشویی املاح در خاکهای شور، افزایش نسبی دبی آب قنوات، پرشدن مخازن سدها و آب بندها وافزایش علوفه مراتع از جمله فواید این بارندگی ها در سطح شهرستان بوده است.

کد مطلب 867623

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