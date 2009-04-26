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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

تذکر کواکبیان:

صدا و سیما فضا را انتخاباتی کند

صدا و سیما فضا را انتخاباتی کند

یک نماینده مجلس از صدا و سیما خواست ضمن حفظ بی طرفی برای انتخاباتی شدن فضا در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان در اخطاری آیین نامه ای با استناد به اصل 175 قانون اساسی گفت : صدا و سیما در آستانه ثبت نام اینترنتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که حدود 40 روز تا برگزاری انتخابات زمان باقی است، ظاهرا نمی خواهد فضای کشور را انتخاباتی کند.

نماینده سمنان با بیان اینکه صدا و سیما ضمن حفظ بی طرفی فضای انتخاباتی را ایجاد کند، افزود: هر چند الان صدا و سیما به اسم خبر رپورتاژ آگهی پخش می کند ، من با این موضوع کاری ندارم اما می گویم خوب است چند برنامه جدی برای بحث های سیاسی بگذارند یا حتی یک شبکه را به این بحث اختصاص دهند تا مشارکت حداکثری در انتخابات محقق شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این تذکر گفت: تاجایی که اطلاع دارم آقای ضرغامی چنین برنامه ای دارد و پیشنهادات شما هم خوب است.

کد مطلب 867625

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