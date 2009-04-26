به گزارش خبرنگار مهر، در همایش "قرآن و روابط بین‌الملل" که صبح امروز یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه آغاز شد پیام آیت‌الله مکارم شیرازی قرائت شد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در بخشی از این پیام تصریح کرده است: جای مسرت است که برای نخستین بار این همایش باشکوه تشکیل می‌شود. قرآن مجید جهان بشریت را به عنوان یک کشور می‌بیند و همه انسانها را به عنوان یک شهروند می‌بیند بنابراین دیدگاه نهایی قرآن کریم گرد آمدن همه انسانها در یک کشور در پهنه‌ای به گستره کره زمین است ولی تا مادامی که به آن نرسیدیم باید بر اساس صلح و عدالت رفتار شود.

وی افزوده است: اسلام غیرمسلمانان را به چهار گروه تقسیم می‌کند 1- اهل ذمه آنهایی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و در سایه اسلام جان و مال آنان محفوظ است. 2- معاهدین غیرمسلمانی که در خارج از قلمرو کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و روابط خوب و بر اساس احترام متقابل با مسلمانان دارند.3- آنها که رابطه سیاسی و تعهد خاصی با ما ندارند و رابطه خصمانه با مسلمین ندارند. قرآن می‌گوید با آنها با نیکی رفتار کنید و رعایت عدالت در مورد آنها روا دارید. 4- محاربین آنها که روابط خصمانه با مسلمین دارند، زمین آنها را اشغال می‌کنند و با آنها در حال جنگ هستند. اسلام می گوید در مقابل آنها شجاعانه بایستید. در مورد محاربین اسلام می‌گوید اگر دست از محاربه برداشتند مزاحم آنها نشوید و از پیشنهاد صلح آنها استقبال کنید. بنابراین اسلام خطوط روشنی با همه مردم جهان ترسیم کرده و مسلمانان را به آن دعوت کرده است.