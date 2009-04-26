سامانه دریافت پیام کوتاه در پلیس 110 اردبیل راه اندازی شد

سرهنگ نادر پوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این سامانه با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت آحاد مردم در امر ارتقای امنیت، ایمنی و انظباط ترافیکی استان راه اندازی شده است.

وی همچنین برخورد به موقع پلیس با تخلفات حادثه ساز و ناامن کردن معابر برون شهری برای رانندگان قانون گریز و حادثه آفرین را از دیگر دلایل راه اندازی سامانه دریافت پیام کوتاه در مرکز فوریت های پلیسی استان عنوان کرد.

رئیس مرکز فوریتهای 110 استان با اشاره به کاربردهای دیگر این سامانه عنوان کرد: این سامانه علاوه بر دریافت تخلفات حادثه ساز رانندگی، آماده دریافت پیامهای ضروری مردم بوده و شهروندان می توانند اخبار و گزارشات مهم خود را به صورت پیام کوتاه به این سامانه ارسال کنند.

وی اضافه کرد: شهروندان می توانند اخبار مربوط به تخلفات رانندگی شامل سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات مارپیچ و سایر تخلفات مخاطره آمیز و حتی نزاع و درگیری های جمعی خیابانی را به این سامانه ارسال کنند.

پوستی با اعلام شماره 300051110 ناجا در قالب پیام کوتاه و 09141445022 مرکز فوریتهای پلیسی 110 استان بیان داشت: هموطنان می توانند گزارشات خود را به این شماره ها اعلام تا نیروی انتظامی بتواند به موقع به تخلفات رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: تلفن 110 و سامانه دریافت پیام کوتاه به منظور ارائه خدمات بهینه به مردم و پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از سردرگمی مردم راه اندازی شده بنابراین شهروندان از ارائه پیامها و گزارشهای غیر ضروری خودداری کنند.

رئیس مرکز فوریتهای 110 استان در پایان با اشاره به افزایش تماسهای غیر ضروری به مرکز 110 اردبیل در سال گذشته، به آموزش فرهنگ استفاده صحیح از این ابزار به کودکان و نوجوانان تاکید کرد.