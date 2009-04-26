بررسی واردات بی رویه پنبه در کمیسیون اصل 90 مجلس

حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی شکایت پنبه کاران در کمیسیون اصل نود مبنی بر واردات بی رویه پنبه و کیفیت پایین آن و همچنین پایین بودن یارانه این قشر ، اظهار داشت : بررسی این شکایت با حضور وزیر صنایع انجام شد.

وی گفت: کشور پیش از این در تولید پنبه به خودکفایی رسیده بود اما متاسفانه با واردات بی رویه پنبه این بخش آسیب دید و پنبه کاران ورشکسته شدند.

اسلامی تصریح کرد: دولت ها و کشورهای دیگر به پنبه کاران یارانه می دهند و در دولت نهم و در 6 ماهه دوم سال 87 اقدامی مثبتی انجام شد و برای پنبه 37 هزار تومان یارانه تعلق گرفت که پنبه کاران تقاضا دارند این مبلغ به 150 هزار تومان افزایش یابد و همچنین از واردات بی رویه این محصول که با قیمت پایین تر و کیفیت بسیار پایین عرضه می شود جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تشکر از وزیر صنایع در بررسی این مشکل، اظهار داشت: وزیر قول داد این مسئله در دولت مطرح و پیگیری شود.