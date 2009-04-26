به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه کلن آلمان که روز گذشته نتیجه بررسی‌های انجام شده بر روی عضو تیم ملی موی‌تای را مشکوک تشخیص داده بود امروز و پس از آنالیز دوباره نمونه‌گیری به عمل آمده از وی وجود مواد غیرطبیعی در آزمایش او را تایید و نتیجه نهایی تست دوپینگ این ملی‌پوش را مثبت اعلام کرد.

اعضای شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) روز چهارشنبه با تشکیل نشست بررسی اولیه پرونده این ورزشکار خاطی را برای صدور رای نهایی به جریان می‌اندازند. اما بطور قطع این ملی‌پوش رزمی‌کار که برای حضور در نخستین دوره مسابقات هنرهای رزمی آسیا آماده می‌شد به دلیل استفاد از مواد نیروزا فرصت حضور در این رقابت‌ها را از دست داده است.

دکتر رامین احمدی طباطبایی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهار داشت: دوپینگی بودن این ورزشکار از سوی همکاران آلمانی تایید شده است. به همین دلیل و با وجود اینکه هنوز مدت محرومیت وی مشخص نیست او به طور حتم قادر به همراهی کاروان اعزامی ایران به محل برگزاری رقابت‌های هنرهای رزمی آسیا در تایلند نخواهد بود.

طباطبایی با بیان اینکه این ورزشکار دوپینگی از مواد ممنوعه مندرج در فهرست داروهای نیروزای استروئید آنابولیک استفاده کرده است، خاطر نشان کرد: نام این ورزشکار پس از برگزاری جلسه بررسی اولیه اعلام خواهد شد. ضمن اینکه آزمایشگاه کلن آلمان تا به اینجا نتیجه بررسی‌های انجام شده بر روی دیگر نمونه‌گیری‌های به عمل آمده از ورزشکاران اعزامی به مسابقات هنرهای رزمی آسیا را منفی اعلام کرده است.