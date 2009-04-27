"فصلنامه موسیقی ماهور" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این شماره از فصلنامه ماهور مصاحبه ای پیرامون موسیقی اصیل ایرانی با محمد رضا فیاضی ، هومان اسعدی و ساسان فاطمی با عنوان "اصلاح موسیقی کلاسیک ایرانی " و مقالاتی از "کارل بابیراکی" و" برنو نتل" در باره روابط درونی دستگاه شور به چاپ رسیده است.

در بخش دیگری از این فصلنامه سید محمد موسوی در یادداشت "تا فصلی دیگر" با اشاره به نحوه برگزاری جشنواره های موسیقی کشورهای همسایه همچون آذربایجان و عراق ، نسبت به برگزاری جشنواره های داخلی و همچنین سیاست های اعمال شده در حوزه موسیقی انتقاداتی مطرح کرده است.

از دیگر بخش های این فصلنامه می توان مطالبی با عنوانهای "واژگان نوظهور موسیقی در زبان فارسی" ،"پشتوانه های نظری یک پروژه آهنگسازی"،" طبقه بندی سازها" و "نقادی مفهوم نقد موسیقی" اشاره کرد.

چهل و دومین فصلنامه موسیقی ماهور(ویژه فصل زمستان 87) که به مدیرمسئولی سید محمد موسوی است در 220 صفحه و به قیمت 6هزارتومان -با کمی تاخیر در انتشار-در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

