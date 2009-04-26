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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

از طرف کلینتون ؛

نامه باراک اوباما تقدیم معاون رئیس جمهوری عراق شد

نامه باراک اوباما تقدیم معاون رئیس جمهوری عراق شد

وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به بغداد، نامه رئیس جمهوری این کشور را تقدیم معاون رئیس جمهوری عراق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جلال طالبانی از بغداد، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق روزگذشته در دفترش هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا را به حضور پذیرفت.

در این دیدار که کریستوفر هیل سفیر جدید آمریکا در عراق نیز حضور داشت، کلینتون دست نوشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به طارق الهاشمی تقدیم کرد.

نامه مذکور که اشاره ای به محتوای آن نشده است، پاسخ نامه ای است که پیش از این طارق الهاشمی به باراک اوباما فرستاده بود.

دو طرف دراین دیدار درباره روابط دو کشور عراق و آمریکا در چارچوب توافقات دوجانبه و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق مذاکراتی انجام دادند.

هیلاری کلینتون در این دیدار بر تمایل کشورش برای کمک به عراق در زمینه بهبود اوضاع این کشور در زمینه های مختلف از جمله آماده سازی نیروهای مسلح عراقی تاکید کرد.

کد مطلب 867662

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