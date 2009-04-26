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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

حجت الاسلام علم الهدی:

پیچیده ترین مسئولیت ها در نظام مسئولیت رسانه است

پیچیده ترین مسئولیت ها در نظام مسئولیت رسانه است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد با بیان اینکه پیچیده ترین مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت رسانه است، گفت: تلویزیون و رادیو در ایران ابزاری برای سازندگی اخلاقی و سیاسی جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله علم الهدی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مسئولان صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: پیچیده ترین مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت رسانه است.

امام جمعه مشهد گفت: در حالی که اختراع کنندگان تلویزیون این وسیله را برای پرکردن اوقات فراغت و بیکاری مردمشان ساخته اند، اما تلویزیون و رادیو در جمهوری اسلامی ایران ابزاری برای سازندگی اخلاقی و سیاسی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما باید پاسخگوی قشرهای مختلف جامعه باشد، افزود: در رأس همه اقشار صدا و سیما باید پاسخگوی انقلاب و متولیان آن باشد.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه استان خراسان رضوی به سبب وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع) با دیگر استانهای کشور متفاوت است، گفت: هر برنامه ای که در صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی تولید می شود باید منعکس کننده سیره رضوی باشد و نسبت آن با امام رضا (ع) مشخص شود.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه تولید و پخش موسیقی در صدا و سیما از حساسیت ویژه ای برخوردار است، گفت: تولید موسیقی با هدف ترویج معنویات اسلام از وظایف صدا و سیماست و این هنر باید در حد مشروع در استخدام اسلام قرار گیرد.

وی همچنین از تلاشهای دست اندرکاران صدا و سیمای خراسان رضوی برای توجه به کیفی سازی تولیدات و پاسخ به نیاز مخاطبان در مسیر ارزشهای اسلامی قدردانی کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در بخشهای صدا و سیما، خبر و برون مرزی گفت: توجه به ارتقای محتوا و هدفمندی تولیدات مختلف در اولویت برنامه سازی صدا و سیمای استان قرار دارد.

سید باقر پیشنمازی تلاش برای کاهش اشکالات محتوایی و فنی و دعوت از نخبگان و فرهیختگان برای مشارکت در تولید را از دیگر اقدامات مهم صدا و سیمای خراسان رضوی در یک سال گذشته اعلام کرد.

کد مطلب 867674

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