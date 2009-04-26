مشکلات استان فارس طی نامه ای به رئیس جمهور مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی زحمتکش که قرار است این نامه را در سفر دوم هیئت دولت به این استان به رئیس جمهور ارائه کند امروز در جلسه علنی شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد: یکی از موضوعات نامه ای که به رئیس جمهور نوشته ام مسئله جهت دهی استان از سمت کشاورزی به سوی صنعت است و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در ادامه نامه مسائل مربوط به پروژه تجارت جهانی شیراز و مشکلاتی که از سال 83تاکنون در مورد این پروژه به وجود آمده نیز تشریح شده است، گفت: در سال 83 به دلیل کم توجهی برخی مسئولان وقت، پروژه ای تحت عنوان برج های دوقلوی تجارت جهانی در شیراز مطرح شد که هیچکس حتی فکر نمی کرد که این پروژه چه مشکلاتی را برای شهر به وجود آورد.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: مشکلات این پروژه در حالی بیشتر می شد که طی این سالها پرونده های متعددی در کمیسیون های مربوطه به شهرداری شیراز طرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده که در اکثر آنها نه تنها احقاق حقوق شهر و شهرداری حتی تخریب اضافه بناهای مسکونی نیز وجود داشته است.

زحمتکش خاطرنشان کرد: در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده ایم که به این پروژه به چشم یک مسئله با اهمیت نگاه کند و امیدواریم که ترتیب اثر داده شود.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه طرح بازگشایی خیابان انوری شیراز نیز به تصویب شورای شهر رسید.