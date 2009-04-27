گلستانیها در سال گذشته 30 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد شوقی عصر یکشنبه در ستاد زکات اتسان افزود: از این مقدار20 میلیارد ریال جهت تشویق به روستاهای زکات دهنده پرداخت شد که در مرحله اول شش میلیارد و 800 میلیون ریال توسط استانداری از اعتبارات اختصاص یافته وزارت کشور به حساب دهیاری‌های 170 روستای استان واریز شد.

وی اظهار داشت: این مبلغ حدود 23 درصد کل زکات استان بوده و امیدواریم با پیگیریهای به عمل آمده در مرحله دوم، قبل از جمع‌آوری زکات در سال 88 بقیه سهم تشویقی به حساب دهیاری‌های مورد نظر واریز شود.

حجت الاسلام شوقی بیان داشت: با تصویب طرح زکات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نظر داریم بحث احیاء، جمع‌آوری زکات و تشویق روستاهای زکات دهنده به طور منظم و با سرعت بیشتر در استان اجرا شود.

مسئول اجرایی ستاد احیای زکات گلستان بیان داشت: برای ایحای فرهنگ زکات باید برنامه ریزی شود و اطلاع رسانی در این بخش نیاز ضروری است.

وی از اعزام 200 زکات دهنده نمونه استان به ارودی زیارتی مشهد مقدس خبر داد.

