دو هزار فرهنگی گلستانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مرحله استانی این جشنواره اظهار داشت: از این شمار 735 فرهنگی به مرحله شهرستانی و 65 نفر نیز به مرحله استانی راه یافتند.

وی ادامه داد: جشنواره الگوهای برتر تدریس می تواند یک حرکت پویایی را درمیان همکاران ایجاد کند و باعث نوآوری در روشهای تدریس باشد و در این جشنواره ها ضمن تبادل تجربیات و اطلاعات، سلیقه هایی را معلمان در تدریس ارائه می دهند که برای دیگران تازه و نو بوده و جذابیت دارد.

معاون آموزش ونوآوری سازمان نیز در این جشنواره گفت: در فرایند تدریس و یادگیری سه مهارت، مشاهده، مهارت استنباط و مهارت تفسیر داده ها و اطلاعات نهفته است.

محمدعلی ندافی افزود: آنچه در یادگیری اتفاق می افتد این است که در دوره ابتدایی مهارت مشاهده دانش آموزان را بیشتر کرده تا هدایت مهارت مشاهده است.

وی بیان داشت: فرایند تعلیم و تربیت یکی از پیچیده ترین و ارزشمندترین فرآیندها بوده و معلم باید راست بینی، راست اندیشی را در بین دانش آموزان گسترش دهد.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش استان، هدف از برگزاری این جشنواره ها را تبادل تجارب آموزشی، ارتقا مهارت حرفه ای معلمان ومعرفی الگوهای برتر تدریس معلمان استان اعلام کرد.

گلستان 340 هزار دانش آموز دارد.