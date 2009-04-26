لرستان تا تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه فاصله زیادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد ظهر یکشنبه در همایش برنامه ریزی شهری، ضرورتها و راهکارها، اظهار داشت: لرستان می تواند در طول مدت یک سال باقی مانده از برنامه چهارم توسعه عقب ماندگی های موجود را جبران کند.

وی با تشریح دستاوردهای مختلف لرستان در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی، یادآور شد: این استان در طول 30 سال گذشته دستاوردهای زیادی در زمینه برق رسانی، جاده های روستایی، توسعه مدارس و آموزش عالی، گازرسانی و بخش بهداشت و درمان داشته است.

این مسئول با اشاره به گسترش آموزش عالی در لرستان در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 57 هزار دانشجو در این استان در حال تحصیل هستند.

دهناد از افزایش تولیدات محصولات کشاورزی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای لرستان در طول سه دهه گذشته اشاره کرد و افزود: در ابتدای پیروی انقلاب اسلامی میزان تولیدات کشاورزی در لرستان تنها 100 هزار تن بود که این میزان در حال حاضر به بیش از دو میلیون تن رسیده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فعالیتها در حوزه مدیریت شهری، ادامه داد: حوزه مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی و عزم جدی تری است.