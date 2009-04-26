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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

سردار علیپور خبر داد:

کشف دو هزار سی دی غیر مجاز طی شب گذشته در تهران

کشف دو هزار سی دی غیر مجاز طی شب گذشته در تهران

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف نزدیک به دو هزار سی دی غیر مجاز طی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا علیپور ضمن اعلام این خبر افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ شب گذشته طی عملیاتی موفق شدند 11لیتر مشروب الکلی را کشف و فروشندگان آن را بازداشت کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا یک هزار و 929 حلقه سی دی غیر مجاز و مبتذل از فروشندگان این گونه سی دی ها توقیف شده و فروشندگان آن نیز راهی بازداشتگاه شدند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر به اتهام حمل و نگهداری نوارهای ویدئویی غیر مجاز دستگیر شده و 22 نفر از اراذل و اوباش تهران نیز که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده و با تعهد به مقام قضایی آزاد شده اند، مورد کنترل و شناسایی قرار گرفتند.

سردار علیپور همچنین گفت: طی بازدید از یک هزار و 168 باب مغازه، برای صاحبان 46 باب مغازه اخطاریه و صورتجلسه تنظیم شد و پنج فروشگاه به علت تخلفات کارمندان و یا صاحبان آنها پلمپ شد.

وی در پایان از بازگشایی 6 فروشگاه خبر داده و اظهار داشت: صاحبان و فروشندگان 154 فروشگاه و مغازه نیز مورد ارشاد و تذکر قرار گرفتند. 

کد مطلب 867729

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