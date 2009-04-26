کشف دو هزار سی دی غیر مجاز طی شب گذشته در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا علیپور ضمن اعلام این خبر افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ شب گذشته طی عملیاتی موفق شدند 11لیتر مشروب الکلی را کشف و فروشندگان آن را بازداشت کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا یک هزار و 929 حلقه سی دی غیر مجاز و مبتذل از فروشندگان این گونه سی دی ها توقیف شده و فروشندگان آن نیز راهی بازداشتگاه شدند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر به اتهام حمل و نگهداری نوارهای ویدئویی غیر مجاز دستگیر شده و 22 نفر از اراذل و اوباش تهران نیز که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده و با تعهد به مقام قضایی آزاد شده اند، مورد کنترل و شناسایی قرار گرفتند.

سردار علیپور همچنین گفت: طی بازدید از یک هزار و 168 باب مغازه، برای صاحبان 46 باب مغازه اخطاریه و صورتجلسه تنظیم شد و پنج فروشگاه به علت تخلفات کارمندان و یا صاحبان آنها پلمپ شد.

وی در پایان از بازگشایی 6 فروشگاه خبر داده و اظهار داشت: صاحبان و فروشندگان 154 فروشگاه و مغازه نیز مورد ارشاد و تذکر قرار گرفتند.