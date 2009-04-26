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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

درپی انفجارهای دیاله و کاظمین؛

یک بمبگذار سعودی در عراق بازداشت شد

یک بمبگذار سعودی در عراق بازداشت شد

فرمانده پلیس استان دیاله از بازداشت یک بمبگذار سعودی در حین تلاش برای بمبگذاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالحسین الشمری" در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق اظهار داشت که سه نفر در جریان تلاش برای بمب گذاری در منطقه السده در جلولاء در 30 کیلومتری جنوب غربی شهر خانقین کشته شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس دیاله توانستند چهارمین فرد را که تابعیت عربستانی داشت و در تلاش برای بمبگذاری بود، بازداشت کنند.

الشمری در ادامه گفت: تحقیقات از این فرد سعودی در جریان است.

منطقه خانقین در 155 کیلومتری شمال شرق بعقوبه مرکز استان دیاله قرار دارد.

دیاله و دیگر مناطق عراق طی روزها اخیر شاهد چندین حملات تروریستی بود که بر اثر آن دهها زائر ایرانی شهید و بیش از صد تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 867741

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