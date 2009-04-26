یک بمبگذار سعودی در عراق بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالحسین الشمری" در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق اظهار داشت که سه نفر در جریان تلاش برای بمب گذاری در منطقه السده در جلولاء در 30 کیلومتری جنوب غربی شهر خانقین کشته شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس دیاله توانستند چهارمین فرد را که تابعیت عربستانی داشت و در تلاش برای بمبگذاری بود، بازداشت کنند.

الشمری در ادامه گفت: تحقیقات از این فرد سعودی در جریان است.

منطقه خانقین در 155 کیلومتری شمال شرق بعقوبه مرکز استان دیاله قرار دارد.

دیاله و دیگر مناطق عراق طی روزها اخیر شاهد چندین حملات تروریستی بود که بر اثر آن دهها زائر ایرانی شهید و بیش از صد تن دیگر زخمی شدند.