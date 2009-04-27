بسیاری از قرآنهای منتشر شده کیفیت مناسبی ندارند

علی فرجی مدیر نشر ذکر مبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناهماهنگی در چاپ قرآن توسط ناشران مختلف آن را از مشکلات حوزه نشر قرآن خواند و اظهار داشت: برخی قرآنهایی که از سوی ناشران مختلف چاپ می شوند با کیفیت بسیار پایین چاپ می شوند به ویژه اینکه در مساجد که برای قرائت مورد استفاده قرار می گیرند، بعد از چند ماه صحافی آن از بین می رود.

فرجی با بیان اینکه همه قرآنها از کیفیت خوبی برخوردار نیستند، پیشنهاد کرد نظارت بیشتری بر چاپ قرآنها اعمال شود .

وی یادآور شد: قرآن که کلام آسمانی است باید با کیفیت خوب و صحافی مناسب چاپ شود، زیرا کسانی که با قرآن مأنوس هستند گاهی چند بار در شبانه روز و طول سال از قرآن استفاده کنند که این استفاده متناوب و کثیر، نیازمند کیفیت و صحافی خوب قرآن است.

مدیر نشر ذکر مبین با اشاره به اینکه اگر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سازمان تبلیغات اسلامی و یا نهادهای دولتی، وامهایی با کارمزد کم و مختصر و با شرایط مطلوب در اختیار ناشران قرآنی قرار دهند آنها می توانند قرآنهای نفیس و خوبی چاپ کنند ، گفت: برخی ناشران قرآن با سختی و مشقت بسیاری به چاپ قرآن می پردازند که با اعطای وام، مشکلات کمتر و موفقیتها بیشتر خواهد شد .

علی فرجی گفت: در گذشته کاغذ دولتی به میزان نیاز در اختیار ناشران قرار می گرفت، اما اینک محدودیت ایجاد شده و مانند گذشته نیست که کاغذ فراوان باشد و به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد.

مدیر نشر ذکر مبین با اشاره به اینکه خط نسخ از قدیم در ایران مرسوم بوده است، آن را بهترین نوع خط برای ایرانیها و علاقمندان به قرآن خواند و تصریح کرد: این نوع خط از گذشته رایج بوده و امروز نیز مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.