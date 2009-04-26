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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

اردوی انتخاب تیم ملی دوچرخه سواری در زنجان پایان یافت

اردوی انتخاب تیم ملی دوچرخه سواری در زنجان پایان یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان گفت: مرحله نخست اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری رشته کراس کانتری کوهستان پس از 10 روز در زنجان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهاد عصفوری بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مرحله از اردو که با حضور 14ورزشکار منتخب از استانهای مختلف ایران برگزار شد، 10 ورزشکار به مرحله دوم این اردو که قرار است خردادماه سال جاری در یکی از استانها برپا شود، برگزیده شدند.

وی ادامه داد: مهدی عباس زاده، پرویز مردانی، محمد وصال، یوسف سیف زاده از باشگاه پتروشیمی تبریز، یوسف خلیلی از باشگاه هیات تبریز، فراز شکری از باشگاه انس تهران، جمال سیدجوادی از باشگاه هلال احمر قزوین، مهدی نقیلو، محمد رحمتی و رضا گرامی از باشگاه نوسازی مدارس زنجان، با حضور موفق در مسابقات مرحله نخست اردوی آمادگی زنجان، جهت حضور در مرحله دوم اردو برگزیده شدند.

عصفوری، هدف از برپایی این اردوها را که در چند مرحله برگزار خواهد شد، حضور توانمند و مقتدر در مسابقات بین المللی "ترکیه و یونان" و قهرمانی آسیا "مالزی" اعلام کرد و افزود: مسابقات بین المللی ترکیه "کراس کانتری" و یونان، "کراس کانتری" به ترتیب در تیر و مرداد ماه و رقابتهای آسیایی مالزی دان هیل در آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 867748

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