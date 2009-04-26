دستگیری عوامل یک تیم تروریستی وابسته به صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات طی مصاحبه ای اعلام کرد اعضای یک تیم تروریستی متشکل از عناصر فریب خورده و وابسته به عوامل صهیونیست که با اهداف ایجاد ناامنی و اغتشاش قصد داشتند چندین انفجار متوالی به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سطح شهر تهران انجام دهند با هوشیاری و تسلط اطلاعاتی سربازان گمنام امام رمان (عج) شناسایی، غافلگیر و دستگیر شدند.

غلامحسین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بر اساس قرائن و شواهد به دست آمده رژیم صهیونیستی در صدد است ضمن برقراری ارتباط و هدایت عناصر گروهکهای ضد انقلاب از آنها به عنوان ابزاری در جهت اهداف پلید خود استفاده کند.

وزیر اطلاعات از مردم فهیم و آگاه کشورمان خواست مراقب دسیسه ها و فتنه های دشمنان قسم خورده انقلاب باشند.