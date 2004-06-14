رييس شوراي حكام در گفتگو با مهر: شوراي حكام نظر نهايي خود درباره پرونده هسته اي ايران اعلام مي كند

وي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي مهر به وين، افزود: در جلسه شوراي حكام امروز قطعنامه نهايي درباره ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.



گارسيا سوسو خاطرنشان كرد: در جلسه شوراي حكام امروز كه ساعت 30/10 به وقت وين آغاز خواهد شد قطعنامه نهايي كه قبلا در اختيار اعضاي شوراي حكام قرار گرفته بود، به بحث گذاشته مي شود.



رييس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد: در جلسه امروز شوراي حكام در خصوص فعاليت هاي هسته اي ليبي نيز بحث و بررسي صورت خواهد گرفت.



وي افزود: در حال حاضر قطعنامه نهايي كه به زبان هاي مختلف آماده شده است در اختيار مفسران و تحليلگران آژانس قرار داده شده است.





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