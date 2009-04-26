اقدام شورای روستا در قطع درخت چنار غیر قانونی بود

محمد علی مصطفوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: قطع درخت اولین راه برای حل مشکل آبیاری کشاورزان نبود.

وی با بیان اینکه درخت چنار 500 ساله در دامغان به جهت مزاحمت ریشه های این درخت در مسیر قنات و آبیاری اتفاق افتاده است، گفت: اطلاعی از قطع این درخت نداشتیم و بعد از قطع در بازدید از منطقه اعتراض خود را به مسئولان شورا مطرح کردیم.

به گفته وی برای حل مشکل راه حلهای متعددی وجود داشت که مسئولان شورای روستا قطع درخت را راحتترین راه حل ممکن انتخاب کردند.

وی عنوان کرد: قطع اشجار بر اساس قانون باید از طریق مجاری قانونی پیگیری و این قضیه از مراجع قانونی و حقوقی پیگیری می شود.

بخشدار امیرآباد خاطرنشان کرد: مکاتبه شورای این روستا با دست اندرکاران قنات در جهت قطع درخت داشته غیر قانونی بوده و در حوزه اختیارات شورا نیست و با این عوامل برخورد می شود.