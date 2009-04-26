هدف ترورهای اخیر خدشه به روابط برادرانه ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - عراق در مجلس شورای اسلامی در ابتدای نامه خود با بیان اینکه تکرار غم انگیز جنایت بزرگ تروریستی علیه شیعیان ایرانی و عراقی موجبات خشم و ناراحتی مشترک دو ملت را فراهم آورده است، خاطر نشان کرد: طبق توافقنامه موجود تا زمانی که نیروهای اشغالگر خاک عراق را ترک نکرده اند، مسئولیت اصلی این حملات تروریستی را طبق کنوانسیون ژنو بر عهده دارند.

وی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: از دولت دوست عراق نیز انتظار می رود در قالب توافقتنامه های فی ما بین و اصل حسن همجواری حداکثر مساعی خود را برای ایمن سازی مسیر حرکت کاروان های زیارتی، دستگیری و مجازات عوامل این جنایات به کار گیرد.