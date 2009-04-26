سه سایت بی تی اس جدید تلفن همراه در کندوان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدجواد موسوی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مخابراتی محور کندوان اظهار داشت: این سایتها در مناطقی در حال احداث بوده که پوشش تلفن همراه در آن نقاط بسیار ضعیف است.

وی بیان داشت: در حال حاضر 60 درصد محور کندوان تحت پوشش تلفن همراه بوده که با ساخت سایتهای جدید میزان پوشش تلفن همراه در این محور افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون دکلها و فنداسیون سایتهای جدید در محور کندوان انجام شده و به زودی بهره برداری می شود.

به گفته موسوی، همچنین هشت سایت جید تلفن همراه نیز در سطح نوشهر در حال ساخت بوده که حفاری های مورد نیاز در این زمینه در حال انجام است.

مدیر مخابرات نوشهر و چالوس بیان داشت: در ایام عید برخی روزها حدود 450 هزار گوشی شماره تلفن همراه در منطقه ثبت شده بود.