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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

در روزهای آتی برگزار می‌شود:

سخنرانی کروبی در دانشگاه های صنعتی شریف، آزاد پرند و الزهرای تهران

سخنرانی کروبی در دانشگاه های صنعتی شریف، آزاد پرند و الزهرای تهران

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در دانشگاه های آزاد واحد پرند ، صنعتی شریف و الزهرای تهران سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی که جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، چندی است که فعالیت های خود را آغاز کرده است، صبح فردا با حضور در دانشگاه آزاد واحد پرند به سئوالات دانشجویان این دانشگاه پاسخ خواهد داد و به بیان دیدگاه های خود خواهد پرداخت .

کروبی همچنین عصر فردا " دوشنبه " ضمن حضور و سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف و به سئوالات دانشجویان این دانشگاه پاسخ خواهد گفت.

دبیر کل حزب اعتماد ملی سه شنبه این هفته هم در جمع دانشگاهیان دانشگاه الزهرای تهران حاضر شده، به سخنرانی خواهد پرداخت و پاسخ گوی سئوالات مختلف دانشجویان دانشگاه الزهرا در خصوص مسائل گوناگون  خواهد بود. 

کد مطلب 867820

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