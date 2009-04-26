نیروهای مسلح وارد جناح بندی های سیاسی نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف تقویت روحیه، ایجاد انگیزه و حس مسئولیت پذیری برای تحقق برنامه های این سازمان در سال 88 و ایجاد همگرایی در اجرای برنامه ها با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری و مسئولان فرهنگی وزارت دفاع در محل تالار شهدای سازمان صنایع دفاع برگزار شد.

حجت الاسلام میر محمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در این همایش طی سخنانی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: در بحث مدیریت تحولی، تغییراتی از پایین به بالا اعمال شد که تغییر در روش ها و شیوه ها، تغییر در منابع و تغییر در سیاست ها، برنامه ها و نظام ها از جمله این اقدامات محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا 120 اصل سیاست های مورد نظر و تدابیر اجرایی را اعمال کردیم که عملا یک تغییر و تحول محسوب می شود و ناشی از تدابیر مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام میر محمدی به مسئله مهم انتخابات ریاست جمهوری که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد اشاره و تاکید کرد: باید به فرمان امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه کنیم و نیروهای مسلح ما نباید وارد جناح ها شوند و از کاندیدای خاصی طرفداری کنند.

وی افزود: روحانیون باید بصیرت سیاسی را در نیروهای مسلح افزایش داده و شرایط رای دادن کارکنان را به گونه ای رقم زنند که آنها احساس کنند این رای، تقویت رهبری است و رای خود را به این نیت به صندوق بیندازند که کسی که انتخاب می شود در راستای فرامین رهبری حرکت کند.

در پایان این همایش یک روزه 35 نفر از کارکنان ادارات تابعه سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اهدا لوح و هدیه مورد تقدیر قرار گرفتند.