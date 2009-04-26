به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در پایان دیدار دو تیم پرسپولیس و راه آهن که با پیروزی 2 بر صفر سرخپوشان همراه بود، گفت: این بازی هم شرایط خاص خود را داشت. ما روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته بودیم به همین دلیل آمده بودیم تا با تمام توان و به واسطه پیروزی در این بازی روحیه تیمی خود را برای دیدار مقابل سپاهان تقویت کنیم.

وی ادامه داد: پرسپولیس امسال نتوانست جایگاه خوب و در خورشانی را در مسابقات لیگ برتر از آن خود کند. به همین دلیل باید تلاش کنیم تا حداقل در سایر رقابت‌هایی که درگیر آن هستیم عملکردی بهتر از خود نشان دهیم. باید به طور جدی از حالا به فکر جبران در مسابقات جام حذفی و رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

هافبک تیم پرسپولیس در مورد حضور دوباره افشین قطبی در فوتبال ایران و سرمربیگری وی در تیم ملی تصریح کرد: به هر حال از اینکه قطبی دوباره به فوتبال ایران بازگشته خوشحالم. امیدوارم با حضور این مربی صعود تیم ملی به رقابت‌های جام جهانی حتمی شود. البته مهم نیست که چه کسی سرمربی تیم ملی است، مهم این است که همگی در کنار هم برای راه‌یابی به جام جهانی تلاش کنیم.

باقری همچنین در مورد حضور دوباره در ترکیب تیم ملی یاد آور شد: هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته‌ام. آرزو می‌کنم تیم ملی در هر شرایطی موفق باشد.