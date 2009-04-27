  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

با موضوع داروسازی هوشمند/

سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی برگزار می شود

سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی برگزار می شود

سومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی در زمینه بهره گیری از مسیرهای سیگنالی سلولی جهت طراحی دارو از سوی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 15 تا 17 اردیبهشت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیوم با موضوعات بهره گیری از مسیرهای سیگنالی سلولی جهت طراحی دارو و پیش بینی مکانیزم های درمانی در بیماری های مختلف از جمله سرطان برگزار خواهد شد.

در این دوره از سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی دانشمندان جهانی بدون مرز، انجمن بین المللی مرگ سلولی (نیویورک) و شاخه ایرانی آن و انجمن مرگ سلولی ایران حضور خواهند داشت.

دانشمندان بین المللی صاحب نظر در این سمپوزیوم آخرین اطلاعات روز جهانی در مورد تکنولوژی مولکولی را در اختیار متخصصان و دانشجویان ایرانی قرار می دهند.

این کنگره دارای امتیاز بازآموزی و گروه های هدف نیز متخصصان بیولوژی سلولی - مولکولی، فارماکولوژیستها، پزشکان متخصص داخلی و هماتولوژی و عمومی است.

کد مطلب 867856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها