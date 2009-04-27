سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیوم با موضوعات بهره گیری از مسیرهای سیگنالی سلولی جهت طراحی دارو و پیش بینی مکانیزم های درمانی در بیماری های مختلف از جمله سرطان برگزار خواهد شد.

در این دوره از سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی دانشمندان جهانی بدون مرز، انجمن بین المللی مرگ سلولی (نیویورک) و شاخه ایرانی آن و انجمن مرگ سلولی ایران حضور خواهند داشت.

دانشمندان بین المللی صاحب نظر در این سمپوزیوم آخرین اطلاعات روز جهانی در مورد تکنولوژی مولکولی را در اختیار متخصصان و دانشجویان ایرانی قرار می دهند.

این کنگره دارای امتیاز بازآموزی و گروه های هدف نیز متخصصان بیولوژی سلولی - مولکولی، فارماکولوژیستها، پزشکان متخصص داخلی و هماتولوژی و عمومی است.