مس کرمان آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مس کرمان سرانجام در پایان لیگ برتر فوتبال کشور با کسب 61 امتیاز مکان سوم جدول لیگ برتر را به دست آورد و به جمع تیمهای صعود کننده به جام باشگاههای آسیا در فصل آینده پیوست.

مس کرمان پس از آنکه در نیمه اول 2 بر صفر از پیکان پیش افتاد در نیمه دوم نیز بازی هجومی را در دستور کار قرار داد و در نهایت 4 بر صفر پیکان را در کرمان شکست داد.

در نیمه دوم این دیدار در پی حملات مستمر مس کرمان روی دروازه پیکان "فراز فاطمی" در دقیقه 76 این دیدار با دروازه بان پیکان تک به تک شد و توپ را به زیبایی وارد دروازه پیکان کرد.

در ادامه مهاجم برزیلی مس "ادینهو" نیز در دقیقه 84 این دیدار از فضای خالی بین مدافعان پیکان استفاده کرد و گل چهارم را به ثمر رساند و درنهایت مس کرمان با کسب این 3 امتیاز و در مجموع با 61 امتیاز مکان سوم لیگ برتر را از آن خود کرد و به جمع تیمهای آسیایی پیوست.