پیروزی امروز کمتر از قهرمانی نبود/ در لیگ آینده موفق تر ظاهر می شویم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بوستانی عصر یکشنبه پس از پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل برق شیراز در ورزشگاه حافظیه به خبرنگاران گفت: تیم ما از اول فصل دچار مشکلات زیادی بود ولی بعد از اضافه شدن کادر فنی جدید به تیم توانستیم از بازیکنان جوانتری که تا قبل از آن مورد استفاده قرار نگرفته بودند بهره ببریم.

وی عنوان کرد: با چنین اقداماتی موفق شدیم از پنج بازی سه برد و دو باخت را در کارنامه تیم رقم بزنیم تا شرایط استقلال اهواز کمی بهبود یابد، به هر حال این تیمی دارای قدمت و هواداران زیادی بوده و همینکه بخش خصوصی توانست آن را در لیگ حفظ کند کار ارزشمندی را انجام داده است.

سرمربی تیم استقلال اهواز بیان کرد: تیم برق نیز از دو هفته پیش سقوط کرده بود اما با این حال با برنامه ریزی دقیق مقابل آنها ظاهر شدیم و توانستیم با اعمال فشار در دقایق اول بازی به گل دست بیابیم و پس از اینکه حریف به سیستم پرس روی آورد با استفاده از ضد حمله گل دیگری را به ثمر رساندیم.

بوستانی در ادامه سخنان خود در پاسخ سئوال خبرنگاران مبنی بر عدم مشخص بودن سرمربی تیم استقلال اهواز نیز بیان کرد: هر سه نفر ما یعنی خداداد عزیزی، هاشمی نسب و من این تیم را یاری دادیم و در کیگ آینده نیز هر سه برای تیم تلاش خواهیم کرد.

به گزارش مهر، کادر فنی و مدیر عامل تیم برق شیراز نیز پس از این شکست به سرعت ورزشگاه را ترک کردند و سرمربی تیم برق نیز در نشست خبری حاضر نشد.