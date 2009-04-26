پیروزی مس پیش از نبرد با استقلال / در انتظار غفلت صدرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز (یکشنبه) با برگزاری یک دیدار آغاز شد که در این دیدار تیم فوتبال مس رفسنجان با نتیجه 2 بر صفر از سد میهمان خود شیرین فراز کرمانشاه گذشت.

در این دیدار که در ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان برگزار شد، حسین فیوجی (2) و قاسم دهنوی (23 - پنالتی) گل‌های تیم فوتبال مس رفسنجان را به ثمر رساندند. این پیروزی پیش از دیدار مس رفسنجان در رقابت‌های جام حذفی برابر استقلال تهران کسب شد.

با این پیروزی تیم فوتبال مس رفسنجان 38 امتیازی شد و یک گام به صدرجدول این گروه نزدیک شد و منتظر است تا تیم بالانشین تراکتورسازی و شاهین پارس جنوبی امتیاز از دست دهند تا شانس خود را برای صعود به لیگ برتر افزایش دهد. ضمن اینکه شیرین فراز کرمانشاه هم با 30 امتیاز همچنان در دره پنجم گروه قرار دارد.

برنامه ادامه مسابقات هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 8/2/88

گروه الف:

* استیل آذین تهران - مهرکام پارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران

* هما تهران - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی تهران

* صنعت نفت آبادان - پتروشیمی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شهرداری تبریز- کوثر لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مقاومت بسیج فارس - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - شهرداری زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* صنایع آلومینیوم اراک - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

گروه ب:

* تراکتورسازی تبریز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شموشک نوشهر - نیروی زمینی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوشهر

* اتکا گلستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* داماش لرستان - دیهیم اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی دورود

* شاهین اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین 44 امتیاز

2- شهرداری تبریز 37 امتیاز

3- آلومینیوم اراک 33 امتیاز- تفاضل گل 9+

4- پتروشیمی تبریز 33 امتیاز - تفاضل گل 7+

.................................................

12- نساجی مازندران 19 امتیاز

13- مقاومت بسیج فارس 18 امتیاز

14- شهرداری زنجان 13 امتیاز

جدول رده بندی گروه ب:

1- تراکتورسازی تبریز 41 امتیاز(تفاضل گل 17+)

2- شاهین پارس جنوبی 41 امتیاز(تفاضل گل 9+)

3- مس رفسنجان 38 امتیاز(یک بازی بیشتر)

4- نیروی زمینی 32 امتیاز

.........................................

12- شاهین اهواز 17 امتیاز

13- دیهیم اهواز 15 امتیاز(یک بازی کمتر)

14- ماشین سازی تبریز 12 امتیاز