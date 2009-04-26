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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۱۸

هواداران مس کرمان در تاریکی مطلق ورزشگاه جشن صعود گرفتند

هواداران مس کرمان در تاریکی مطلق ورزشگاه جشن صعود گرفتند

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از اتمام بازی مس کرمان و پیکان قزوین برق ورزشگاه امام علی(ع) کرمان قطع شد و هواداران در تاریکی جشن صعود به جام باشگاههای آسیا را برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دقایقی پس از اتمام بازی مس کرمان و پیکان قزوین که با 4 گل به نفع مس کرمان به اتمام رسید برق ورزشگاه امام علی (ع) کرمان و مناطق اطراف قطع شد و هواداران مس کرمان در تاریکی مطلق جشن صعود به لیگ باشگاههای آسیا را برگزار کردند.

به دلیل قطعی برق، مصاحبه مربیان نیز در ورزشگاه لغو شد و بازیکنان ورزشگاه را به دلیل ازدحام هواداران به سختی ترک کردند.

خروج هواداران مس کرمان که بیش از 15 هزار نفر برآورد می شدند نیز به سختی انجام شد.

هم اکنون هواداران مس کرمان با راه اندازی کارناوال شادی در خیابانهای کرمان با دردست داشتن پرچم تیم صنعت مس کرمان به شادی مشغولند.

با وجود برد مس کرمان شایعاتی نیز از استعفای برخی از اعضاء کادر فنی و مدیریتی صنعت مس کرمان نیز شنیده می شود.


 

کد مطلب 867888

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