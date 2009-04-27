سهم اعتبارات استانی راههای مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در محل شورا افزود: مازندران استانی است که از نظر برخورداری اعتبارات استانی در رتبه آخر کشور قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری با توجه به پیگیری های مسئولین استان اعتبارات ملی راههای مازندران افزایش یابد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه اعتبارات راهداری مازندران بسیار پایین است، تصریح کرد: نقاط کوهستانی و برفگیر استان به اعتبارات ملی و استانی بیشتری نیاز دارد.

رحیمی با بیان اینکه وزارت راه و ترابری دومین وزارتخانه کشور از نظر اعتبارات عمرانی است، یادآور شد: تعدادی از پروژه های راهسازی مازندران توسط شرکت ساخت و توسعه راههای کشور در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه چهاربانده کردن محور سوادکوه، تعریض محور هراز و بلده به گرمابدره از محل اعتبارات شرکت زیرساخت راههای کشور در حال انجام است، اظهار داشت: اجرای روکش دوم بر روی آسفالت کمربندی جنوبی به واسطه هزینه بالای آن فعلا امکان پذیر نیست.

وی میزان اعتبارات عمرانی راه و ترابری مازندران در سال گذشته را 150 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: اعتبارات این اداره کل با محموع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای مازندران نزدیکی دارد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اختصاص 1600 میلیارد تومان اعتبار به وزارت راه و ترابری از محل ردیف های متفرقه اظهار داشت: سهم مازندران در این ردیف در سال گذشته خوب بوده است.

وی از نصب علائم در کمربندی جدید التاسیس کمربندی جنوبی ساری طی روزهای آینده خبر داد و گفت: اعتبارات راههای مازندران در سال جاری برای توسعه کمربندی ها افزایش یافته است.

مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور ارتباط دارد.