به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی تیم استقلال مقابل پیام مشهد و قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: خدا را به خاطر کسب این عنوان شکر می کنم. قهرمانی هدف اول استقلال از روز نخست مسابقات امسال بود. ما سال سختی را پشت سر گذاشتیم اما خوشحالم که در نهایت شرمنده مردم و هواداران‌مان نشدیم.

وی با اشاره به دیدار دو تیم فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که همزمان با دیدار استقلال و پیام مشهد در خوزستان جریان داشت، تصریح کرد: جلالی امروز نشان داد که مرد بزرگی است. بازیکنان فولاد خوزستان با ارائه بازی زیبا و پاک نقش بزرگی در قهرمانی تیم ما ایفا کردند. مردم خوزستان امروز چشمه‌ای دیگر از حضور چشم گیر خود در 8 سال دفاع مقدس را نشان دادند.

قلعه نویی در ادامه تاکید کرد: بازی خوبی را مقابل پیام به نمایش گذاشتیم هرچند که در صورت استفاده بهتر از موقعیت‌های بدست آمده می توانستیم گل‌های بیشتری را وارد دروازه حریف کنیم.

وی در ادامه به از دست رفتن موقعیت پنالتی توسط آرش برهانی اشاره کرد و گفت: این برای اولین بار نبود که آرش موقعیت پنالتی استقلال را از دست داد از این پس هرگز نواختن ضربه پنالتی را به او واگذار نمی کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از مدیریت شش ماهه واعظ آشتیانی در راس این باشگاه به نیکی یاد کرد و گفت: واعظ نقشی تاثیرگذار در قهرمانی تیم استقلال داشت. من در این مدت از وی درس مدیریت و اخلاق را به خوبی آموختم.

قلعه نویی در خصوص ادامه همکاری با تیم فوتبال استقلال یاد آور شد: پیش از برگزاری دیدار امروز در این مورد با واعظ آشتیانی صحبت کرده بودم اما مذاکره نهایی و تصمیم قطعی را به پایان مسابقات موکول کردم. در هر حال من سرباز تیم استقلال هستم و از خدمت به این تیم دریغ نخواهم کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از اعضای هیئت مدیره و بازیکنان تیم فوتبال استقلال در خصوص پیشنهاد یک و نیم میلیاردی که پیش از این دریافت کرده بود، گفت: این موضوع مربوط به سه ماه پیش می شود. امروز که تیم من قهرمان لیگ برتر شده است هرگز به این پیشنهاد فکر نمی کنم.