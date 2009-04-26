اظهار نظر آبی پوشان پایتخت پس از قهرمانی در لیگ هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری گفت: خوشحالم که طبق برنامه توانستیم پیروز مهمترین دیدار خود در لیگ 87 شویم و مهمتر از آن اینکه طبق انتظار ذوب آهن هم به عنوان اصلی ترین رقیب ما در کسب عنوان قهرمانی شکست خورد تا ما این عنوان را از آن خود کنیم. خدا را به خاطر اینکه توانستیم پس از هفته‌ها سختی به این پیروزی و جام برسیم شکر می کنم.

وحید طالب لو با تاکید بر این که کسب این عنوان قهرمانی بدون حمایت تماشاگران امکان پذیر نبود، خاطر نشان کرد: اگر آنها نبودند ما امید و انگیزه زیادی برای پشت سر گذاشتن سختی‌ها نداشتیم. خوشحالم که با حمایت همین تماشاگران توانستیم یک فصل پر فراز و نشیب را با خوشی به پایان برسانیم.

علی علیزاده نیز با بیان این که قهرمانی استقلال را به تمام هوادارن تقدیم می کنم تاکید کرد: سپری کردن یک فصل سخت به دستیابی به چنین جام با ارزشی می ارزید. مهم این است که همه اعضای باشگاه در رقم خوردن پیروزی با ارزش امروز و تصاحب عنوان قهرمانی سهیم بودند.

نظری جویباری نیز با تاکید بر این که امروز استقلال در کنار ارائه فوتبالی کاملا پاک موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، اظهار داشت: امروز همه دنیا فوتبال پاک ایران را تایید کردند. استقلال هیچ گاه اهل تبانی نبوده و حتی تمایلی برای شرکت در بحث‌های حاشیه ای نداشته است. بیشتر از این خوشحالم که فولادی ها هم با تمام توان دیدار خود را مقابل ذوب آهن برگزار کردند هر چند که اصفهانی ها هم برای رسیدن به خواسته خود کوتاهی نکردند.